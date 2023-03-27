عبّرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل حيث أُقيل وزير الدفاع بعدما طالب بتجميدٍ لآليّة تعديل النظام القضائي، داعيةً إلى إيجاد "تسوية".