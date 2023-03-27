وخلال اتصال هاتفي، جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران السعودي والإيراني على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان المبارك.

وكان قد عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، أن إيران والسعودية تجريان تحضيرات للقاء على مستوى وزيري الخارجية.