وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير عن حادث إطلاق نار في منطقة قرية حوارة قرب نابلس، والتفاصيل قيد الفحص".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المصابين في عملية إطلاق النار "حالتهما متوسطة وخطيرة".

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي "ينصب حواجز في عدة مناطق جنوب نابلس"، مضيفا أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تنفذ عملية واسعة جنوب نابلس، لملاحقة مركبة منفذي عملية إطلاق النار".