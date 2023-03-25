وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في بيان الجمعة، اطلعت عليه رويترز إن أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا الذي أُعلن عن فقده في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا عُثر عليه في الموقع نفسه.

وورد في البيان السري للدول الأعضاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشا واكتشفت أن "كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة".

جاء ذلك في متابعة لبيان قوات شرق ليبيا الأسبوع الماضي، الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.