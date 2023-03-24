قال متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن الضربة الجوية التي استهدفت جماعات مرتبطة بإيران، جاءت لحماية الجنود الأميركيين، بينما أكد مسؤول في وزارة الدفاع "البنتاغون" أن قوات بلاده في المنطقة في حالة تأهب.