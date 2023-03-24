قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات جوية دقيقة" مساء الخميس في سوريا بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومقتل متعاقد في هجوم وقع في وقت سابق من يوم أمس استهدف قاعدة للتحالف قرب الحسكة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن طائرة مجهولة استهدفت مستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.
كما دوت انفجارات في قرية الجفرا القريبة من مدينة دير الزور.
وبحسب المرصد، أسفر القصف عن انفجارات متتالية في مستودع للأسلحة وحرائق كبيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.
ردا على هجوم المسيّرة
- أعلن البنتاغون في وقت متأخر الخميس مقتل متعاقد أميركي، وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركيّ آخَر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا.
- قالت وزارة الدفاع في بيان "قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخَر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار... منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا".
- أضاف البيان أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة "من أصل إيرانيّ".