غلاء تصاعدي

ارتفعت الأسعار عشية حلول رمضان، حيث شمل ذلك مختلف السلع والمواد الغذائية والتموينية بما فيها الأساسية منها، من لحوم ودواجن وبقوليات وأرز وزيوت وخضروات وفواكه.

على سبيل المثال، وصل سعر كيلو اللحم لأكثر من 22 ألف دينار (نحو 14.5 دولار)، فيما سعر كيلو الأرز الطويل الحبة بلغ قرابة 2500 دينار (أكثر من دولار ونصف)، أما قصير الحبة فيبلغ نحو 3 آلاف دينار (دولارين)، وكيلو البصل نحو ألفي دينار (دولار وربع تقريبا)، فيما عبوة زيت الطعام سعة لتر واحد بلغ سعرها نحو 3 آلاف دينار (دولارين).

الداخلية تتحرك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية قبل أيام قليلة عن البدء بخطة تشمل القيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية.

أكد المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحملة تشمل مراقبة الأسواق والمخازن لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان".

أشار إلى أن "مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية تنشط في مثل هذه الأوقات لتعقب المخالفين وإلقاء القبض على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

تغليظ العقوبات

يرى خبراء اقتصاديون وقانونيون أن تذبذبات سعر الصرف هي ما يتسبب بالدرجة الأولى في حال عدم الاستقرار والغلاء التي تشهدها الأسواق العراقية منذ مطلع 2023، والتي توفر فرصة أمام تزايد جشع العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية، للتلاعب بالأسعار والاحتكار واستغلال زيادة استهلاك الناس للسلع والمواد مع قدوم رمضان.

طالبوا بتغليظ العقوبات على المخالفين من أصحاب المحلات التجارية ومحلات الصيرفة، ممن يستغلون إقبال المستهلكين على التبضع والتسوق لتوفير مستلزماتهم الرمضانية، عبر التلاعب بسعر الصرف وتاليا رفع أسعار المواد الاستهلاكية.

معالجة أشمل

يعتبر المراقبون أن خطة الداخلية لمراقبة الأسعار والأسواق هي في محلها، لكن لابد من خطط أشمل لمعالجة أزمة سعر الصرف التي يستغلها بعض التجار والباعة للتلاعب بأسعار السلع ورفعها بحجة عدم استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية وتضارب السعر الرسمي والموازي.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني العراقي الدكتور محمد السامرائي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":