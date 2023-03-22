وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الحادث لم ينتج عنه أي خرق للمعلومات، مضيفا أنه قيد التحقيق.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" كشفت، صباح الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالصواريخ مطار حلب الدولي شمالي البلاد، متحدثة عن وقوع "أضرار مادية فقط".

وذكرت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار".

وأضاف المصدر أنه "عند حوالى الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وهذا ثالث هجوم يتعرض له المطار خلال 6 أشهر.