قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده زادت نسبة المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات إلى العراق، وذلك بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة يجريها الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة.