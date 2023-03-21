وأكدت وزارة الخارجية السعودية، على "موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

كما جددت الوزارة "دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

يأتي هذا على خلفية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في باريس الأحد، التي قال فيه إن "فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة، وإنه لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".

وتحدث الوزير من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة لإسرائيل، تضم الضفة الغربية وغزة والأردن.