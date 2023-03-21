طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إسرائيل بـ"التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها"، مدينا التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري".
سبب الأزمة
- وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ألقى خطابا في باريس، الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: "لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".
- الوزير تحدث من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة لإسرائيل، تضم الضفة الغربية وغزة والأردن.
رد وزير الخارجية الأردني
والثلاثاء، قال أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي:
- "مسؤولون إسرائيليون أكدوا التزامهم باحترام حدودنا وباتفاقية السلام".
- "على الحكومة الإسرائيلية التأكيد أن تصريحات الوزير لا تمثل موقفها".
- " يجب العودة إلى مفاوضات سلام تقود لحل الدولتين".
مصدر أردني: إسرائيل تبرأت من سلوك الوزير
- وكالة أنباء رويترز، نقلت عن مصدر أردني مسؤول، قوله الثلاثاء، إن "المملكة تلقت تطمينات إسرائيلية بأن سلوك وزير المالية "لا يمثل موقفها".
- المصدر أكد أيضا أن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا إلى رفضهم لتصرف سموتريتش، واحترامهم حدود الأردن ومعاهدة السلام الموقعة مع المملكة".
استدعاء السفير
- وزارة الخارجية الأردنية، كانت قد استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان.
- الوزارة قالت في بيان: "إن ظهور سموتريتش وأمامه تلك الصورة يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".
تعليق إسرائيلي رسمي
- وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت بدورها بيانا مساء الإثنين، تؤكد فيه أنها "ملتزمة باتفاق السلام المبرم بين البلدين عام 1994".
- جاء في البيان: "لم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية".