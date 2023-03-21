طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إسرائيل بـ"التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها"، مدينا التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري".