كما شدد السيسي على ضرورة توفير فرص عمل للمرأة في كل المجالات ومتابعة مؤشر المساواة بين الجنسين وتكليف الحكومة بدعم مشروعات المرأة.

وأكد خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمناسبة يوم المرأة المصرية حرصه على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية من البرلمان بشكل متوازن بهدف حماية الأسرة والأبناء.

وأضاف السيسي أن المرأة المصرية لعبت دورا كبير في حماية مصر وقدمت شهداء فداء للوطن وتحملت ظروفا صعبة مرت بها البلاد.