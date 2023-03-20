وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المتحدث الرسمي باسم الشركة قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب، وعدم تأثر عمليات الإنتاج.

كما قال العامر، في تصريح نشرته "كونا"، إنه لم ترصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

وأشار المتحدث إلى تواجد الفرق المعنية في الشركة بموقع الحادث، للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت "سكاي نيوز عربية" أن التسرب النفطي الذي أعلنت عنه شركة "نفط الكويت"، حدث في أحد الآبار أثناء عملية الحفر، بسبب ارتفاع الضغط.

وأوضح المصدر أن "الحادث محدود ولن يؤثر على الإنتاج والتصدير".