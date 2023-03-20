قال بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي سابقا للعراق بعد غزوه عام 2003 إن مجمع الاستخبارات الأميركية أخطأ بوجود أسلحة دمار شامل في العراق وتم الاعتراف بالخطيئة.