وشدد الطرفان أيضا في بيان، صدر في ختام اجتماع في مصر حضره أيضا مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون على ما يلي:

• التأكيد على ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.

• حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ملتزمتان بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الاجراءات الأحادي.

• إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين طبقاً لاتفاقيات سابقة.

• استحداث آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

• إسرائيل ستلتزم بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

• التأكيد على أهمية الوصاية والدور الخاص للمملكة الأردنية بالأماكن المقدسة.

• الاتفاق على مواجهة أي استفزازات خلال رمضان.