أصيب إسرائيليين اثنين، يوم الأحد، في عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
- قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا عن "حادث إطلاق نار" في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة.
- قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج شخصين أصيبا في مكان الحادث، أحدهما في حالة خطرة.
- الجيش الاسرائيلي يُغلق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس وسط اختناقات مرورية كبيرة.
- بعد مطاردة في بلدة حوارة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ العملية.
- جاء التقرير في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في مصر لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة العنف المتصاعد بين الجانبين.