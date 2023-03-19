واتفقت إيران والسعودية في العاشر من مارس الجاري بعد محادثات جرت في الصين على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من القطيعة.

3 أماكن مقترحة للقاء

قال عبد اللهيان إنه "بناء على آخر الرسائل المتبادلة مع السعودية فإن إيران أعلنت أيضا استعدادها لإعادة فتح السفارتين.. وقد اتفقنا مع السعودية على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما".

العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد خمس جولات من محادثات بغداد.

أفاد المسؤول الإيراني بموافقة طهران على اجتماع على مستوى وزير الخارجية مع السعودية وتقترح 3 أماكن لعقده.

قوة دافعة للاستقرار الإقليمي

قبل ساعات من توجه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،علي شمخاني، إلى العراق، في ثاني زيارة إقليمية له بعد توقيع السعودية وإيران على اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الاتفاق "قد يشكل القوة الدافعة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ما يصب في مصلحة المنطقة بأسرها".