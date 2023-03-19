وذكرت "وام" أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي بشار الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته.

وجرت للرئيس الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن، ورافق الشيخ محمد بن زايد الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.