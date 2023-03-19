ورحب رئيس دولة الإمارات في بداية جلسة المحادثات التي جرت في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالرئيس بشار الأسد والوفد المرافق.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر:" أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تعازيه إلى الرئيس الأسد والشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا، مؤكداً ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة، بحسب وام.

ووصل الرئيس السوري إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه فيها حرمه السيدة أسماء الأسد.

وذكرت "وام" أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي بشار الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته.

وجرت للرئيس الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن، ورافق الشيخ محمد بن زايد الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.