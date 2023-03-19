وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية أن شمخاني سيجري مباحثات في بغداد تتعلق بعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين إيران والعراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، سيبحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قضايا تتعلق بالمبادلات التجارية التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتسهيلات البنكية.

وأشارت إلى أن المباحثات ستتضمن حل ما وصفتها بـ "التحديات الأمنية" التي تؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.