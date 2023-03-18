وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي تفاصيل الهجوم، قائلا:

"بعد دوي صفارات الإنذار في كيبوتز ناحال عوز القريب من حدود قطاع غزة، أُطلق صاروخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية".

"الصاروخ سقط في أرض خلاء".

"لم يتم إطلاق أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية" .

من جانبهم، قال شهود عيان في غزة، إنهم "شاهدوا صاروخا يُطلق من داخل القطاع" الذي تسيطر عليه حركة حماس، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم تعلن أي من الفصائل المسلّحة في القطاع مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.