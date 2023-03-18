كشفت السلطات المغربية، مساء الجمعة، مزيدا من المعلومات عن قتلة الشرطي في الدار البيضاء قبل أكثر من أسبوعين والتمثيل بجثته، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي دخلوا في التطرف بشكل سريع، وتزامن ذلك مع تحييد مشروع إرهابي وشيك في البلاد.