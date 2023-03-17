وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

وتابع: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أن سعيّد التقى شرف الدين الأربعاء بقصر قرطاج، في لقاء تناول الوضع العام في البلاد والدور الموكول لقوات الأمن في فرض احترام القانون على الجميع.

وأضافت: "تطرق الاجتماع إلى التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة".