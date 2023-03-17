تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وفقا لما نشره الحساب الرسمي على "تويتر" لإمارة منطقة مكة المكرمة نقلا عن وزارة الداخلية.