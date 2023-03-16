وشارك رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، في مراسم الذكرى السنوية لقصف المدينة، وقال في بيان: "بهذه المناسبة أهنئ أبناء حلبجة الكرام بمناسبة إصدار الحكومة الاتحادية قرارا بتحویلها إلى محافظة".

رئيس البرلمان يرحب

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، عبر تغريدة على منصة "تويتر" دعم جهود استكمال الإجراءات القانونية لتحويل حلبچة لمحافظة، قائلا: في الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة حلبجة نؤكد تضامننا مع ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانب مظلومية وتضحيات أهلها الكرام".

متابعا: "ندعم كل جهود استكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة".

واجب أخلاقي

فيما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تغريدة: "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة".

وأضاف: "بالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء".

وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، وبالإجماع، قد وافق في مارس 2021 على قرار يلزم الحكومة العراقية، باعتماد حلبجة كمحافظة عراقية جديدة، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى 33، لمأساة حلبجة .

ووفق بيان صدر حينها عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي فإن "مجلس النواب صوت بالإجماع بإلزام الحكومة، بإكمال الإجراءات المتعلقة، بإعلان حلبجة محافظة".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق ومنذ أعوام، قد قررت تحويل حلبجة من قضاء تابع لمحافظة السليمانية لمحافظة قائمة بذاتها، وذلك من باب إيلاء المزيد من الاهتمام بها، وتقديرا لرمزيتها وخصوصيتها، نظرا لما قدمته من تضحيات جسام، وما تعرض له سكانها من جريمة إبادة جماعية.

ترحيب واسع

وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط السياسية والشعبية العراقية ولا سيما في إقليم كردستان العراق، ورغم أن الخطوة أتت متأخرة وفق البعض لكن ذلك لا يقلل من أهميتها التاريخية .

امتيازات وتخصيصات

ويترتب على هذا القرار وفق المراقبين والخبراء جملة إجراءات وامتيازات قانونية وإدارية ومالية لمحافظة حلبجة، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة إعمار المدينة وريفها وأقضيتها، وإعادة بنائها وتعويضها، وتطوير مجمل بناها التحتية والخدمية، والصحية والتعليمية والبيئية والتي لا تزال تعاني من آثار وتداعيات ما حدث قبل 35 عاما .

يقول الباحث والخبير في الشؤون العراقية علي البيدر، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية ":