وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 3 فلسطينيين في جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث بيان لها إن 4 أشخاص بينهم طفل قتلوا من جراء الاقتحام الإسرائيلي لجنين، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين، من بينهم 4 بجروح خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، وأعدمت 3 شبان، بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر".

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 فلسطينيين، قال إن من بينهم مطلوبين "تورطا في هجمات إرهابية"، بينما قتل الجنود شخصا ثالثا بعد "محاولته الاعتداء من خلال جسم حديدي كبير على القوات" وفق الجيش.

ومنذ بداية عام 2023، قتل 87 فلسطينيا و14 إسرائيليا خلال مواجهات وهجمات في الضفة الغربية والقدس.

ردود فعل

وتعليقا على ما حدث في جنين، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، تؤكد أن إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها، خلافا لكل الجهود الدولية الساعية لمنع التصعيد في شهر رمضان الفضيل".

وأضاف أن "إسرائيل وحدها تتحمل نتائج هذه السياسات العدوانية".

ومن جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم.".

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، على ضرورة "وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة".