وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.

كما بحثا القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

واستقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، شمخاني، وفقا لـ"وام".

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما ناقشا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.

وقال شمخاني إنه يعتبر زيارته للإمارات "منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا".

وأضاف أنه "من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعا في المنطقة، يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب".