وضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.

وتوصلت الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى الآتي: