وقال نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش إن "حوالي 3500 طبيب غادروا لبنان مؤخرا، أي ما يشكل 25 إلى 30 بالمئة من الجسم الطبي للبلاد".

ووصف بخاش في حديث لوسائل إعلام محلية ما يحصل بـ"كارثة صحية".

وانتشر خبر وفاة الطفل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تتوقع الأسوأ في ظل استمرار بحث الأطباء عن فرص عمل خارج لبنان.

وقال مصدر في أحد المستشفيات الخاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العديد من الأطفال في لبنان، كغيرها من دول العالم، يولدون بأمراض خلقية في القلب، ومعظمهم بحاجة إلى عمليات طارئة ولادتهم.

وقال طبيب الخدج والأطفال عبد الرزق خشفة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حديثي الولادة الذين يولدون بمشاكل في القلب تستمر معاناتهم الصحية إن لم يخضعوا للجراحة الازمة.

وحسب خشفة، فإن عدد هؤلاء يزداد شهرا تلو الآخر، لكن لا إحصاءات رسمية تحصرهم.

ملامح الأزمة