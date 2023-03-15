وقال رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لا توجد أي مشاكل فنيه في توفير الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، نظرا لتعدد المنشآت المعتمدة من الحجر الزراعي".

وأوضح العطار أن شحنات القمح تتوالى بشكل مستمر لتغطية الاحتياجات طوال العام، و"هناك لجان تفتيش خاصة بالحجر الزراعي تفحص الشحنات في بلد المنشأ قبل قدومها إلى مصر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الحجرية".

وتابع: "اعتمدنا 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا وأميركا والهند ورومانيا، وباستطاعتنا أن نستورد من هذه الدول بأي كميات نريدها وفي أي وقت من العام وفقا للقواعد الخاصة بالاستيراد، كما أن هناك طلبات لاعتماد بلدان جديدة".

وأكد المسؤول أن روسيا تحتل المركز الأول في تصدير القمح لمصر، حيث "يتمتع القمح الروسي بالمواصفات الفنية اللازمة، علاوة على أنه الأقل سعرا".

لكن "الوضع مختلف بالنسبة لأوكرانيا بسبب غلق الموانئ الأوكرانية نتيجة الحرب الدائرة، إلا أن هناك شحنات من القمح الأوكراني تصل مصر من خلال موانئ دول أخرى مجاورة لها مثل رومانيا"، وفق العطار.

ويقول المسؤول إن استيراد القمح يخضع للقانون وفقا للمناقصات والأسعار، حيث يتم اعتماد الأقل سعرا والأعلى جودة.

وينفذ الحجر الزراعي الإجراءات الحجرية "بمنتهى الصرامة والشدة"، حيث تقبل فقط الشحنات المطابقة للمواصفات واشتراطات الحجر الزراعي المصري، وغير ذلك يتم رفضها.

وتلقى موقع "سكاي نيوز عربية" نسخة من مستند إحصائي أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يرصد كمية وارادت مصر من القمح خلال العام الجاري (من 1 يناير إلى 15 مارس)، التي قدرت بأكثر قليلا من مليوني طن (2.107.067 طن)، حيث بلغ عدد الشحنات 58 شحنة.

وتصدرت روسيا قائمة أعلى الدول التي استوردت مصر منها القمح، مقارنة بدول أخرى، وجاء الإحصاء تفصيلا كالتالي:

• روسيا: 1910763 طن، في 42 شحنة.

• أوكرانيا: 151488 طن، في 14 شحنة.

• رومانيا: 34062 طن، في شحنة واحدة.

• مولدوفا: 10754 طن، في شحنة واحدة.

يشار إلى أن اتحاد الحبوب الروسي قد أعلن مؤخرا أنه سيورد 4 ملايين طن من القمح إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الزراعي، الذي يستمر حتى أغسطس 2023.

وخلال الفترة الماضية توسعت مصر في شراء القمح من الأسواق الخارجية، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، من أجل تغطية الاحتياجات.

والثلاثاء أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 3.3 شهر.