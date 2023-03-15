وستجري قريبا عملية نقل "مصيدة قلب المفاعل النووي" من روسيا إلى محطة الضبعة النووية، وسط تساؤلات عن دورها وأهميتها.

ومصيدة قلب المفاعل هي ابتكار روسي وهي عبارة عن حاوية يتم تركيبها تحت قاع وعاء المفاعل.

يؤكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق علي عبد النبي أن الهدف الرئيسي للأمان في المفاعلات النووية، هو تحقيق ظروف التشغيل المناسبة ومنع الحوادث النووية أو تخفيف عواقب الحوادث، ما يؤدي إلى حماية العاملين في المحطة وما يجاورها؛ وحماية البيئة المحيطة بها، من مخاطر الإشعاع.

وأوضح عبد النبي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك مجموعة من التدابير التي يتم اتخاذها لتجنب أي حوادث في المفاعلات النووية:

تم إدخال تعديلات جوهرية على معايير الأمان النووي للمحطات، في ظل وجود خبرة لا تقل عن 60 عاما في عمل المحطات النووية وصيانتها.

الصناعة النووية تقوم على مفهوم "الدفاع في العمق"، بحيث تكون جميع أنظمة الأمان مستقلة، ومتكررة، ومتنوعة في التصميم، مع أنظمة أمان متعددة تكمل السمات الطبيعية لقلب المفاعل.

المفاعلات النووية مصممة بطبقات من أنظمة الأمان المتكررة، بمعنى يوجد نظام التبريد الرئيسي، ونسخة احتياطية له، ونسخة احتياطية للنسخة الاحتياطية، ونسخة احتياطية للنسخة الاحتياطية، وما إلى ذلك.

ابتداء من الجيل الثالث من المفاعلات النووية، أصبحت السمات العامة لمعايير وأنظمة الأمان النووي موحدة، سواء كانت مفاعلات شرقية أو غربية.

المفاعلات النووية الشرقية والغربية متشابهة في أنظمة الأمان النووي، بما في ذلك الاعتماد إلى حد ما على الأنظمة السلبية، والتي لا تحتاج لطاقة كهربائية لتشغيلها؛ وكذلك وجود "وعاء احتواء"، لحماية الجزيرة النووية من الزلازل والسونامي وسقوط الطائرات والفيضانات والعواصف الشديدة.

تتميز المفاعلات بوجود "مصيدة قلب المفاعل"، والتي لها دور كبير في تحقيق أعلى درجات الأمان للمفاعل النووي.

وفيما يتعلق بأهمية مصيدة قلب المفاعل النووي التي ستصل إلى محطة الضبعة قريبا من روسيا أوضح عبد النبي أنها:

فكرة "مصيدة قلب المفاعل" تقوم على أنها حاجز لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة المحيطة، وحصرها في حالة حرارية وحالة طور محكومة حتى اكتمال التبلور.

مصيدة قلب المفاعل تعتبر أحد الأجزاء الرئيسية في المحطات النووية، وتعبر عن اتباع أعلى معايير الأمان النووي في نظم الأمان "السلبي"، مثل مقاومة الزلازل والقدرة على الصمود في مجابهة الأحمال الهيدروديناميكية والصدمات "الأحمال الديناميكية".

تقوم بالتقاط المواد المنصهرة وتحتفظ بها، وتعمل على تبريدها، وتمنع وصولها إلى جوف الأرض، أي الوصول للبيئة المحيطة بالمحطة النووية.

مصيدة قلب المفاعل تحافظ بشكل آمن على المواد المنصهرة داخل مبنى المفاعل "وعاء الاحتواء"، وهو مبنى شديد الإحكام، لمنع تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.

المواد المنصهرة عبارة عن مواد شديدة الاشعاعية مثل ثاني أكسيد اليورانيوم، وحديد صلب، وزركونيوم وأكسيد الزركونيوم، وتصل درجة حرارتها إلى أكثر من 2400 درجة مئوية، وتكون شبيه بالحمم البركانية.

فكرة منع تسرب المواد المنصهرة إلى جوف الأرض أو البيئة موجودة في المحطات النووية من الجيل الثالث، لكن مصيدة قلب المفاعل الموجودة في المفاعلات النووية الروسية تختلف عن مصيدة قلب المفاعل الموجودة في المفاعل النووي الأوروبي، لكنها تؤدى نفس الوظيفة.

وفيما يتعلق بمحطة الضبعة النووية في مصر من حيث الموقع والأهمية أشار نائب رئيس هيئة المفاعلات النووية السابق إلى أنه: