وقال مصدر محلي إن هجوما مباغتا استهدف عند الساعة الثالثة فجرا، بالتوقيت المحلي، نقطة عسكرية في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان النفطية غرب محافظة شبوة.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة آخرين، وجميعهم من منتسبي قوات اللواء السادس دفاع شبوة، وهي قوات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفقا للمصدر، فإن النقطة العسكرية التي تعرضت للهجوم تقع في الطريق الرئيس الرابط بين عتق عاصمة شبوة، والمديريات الغربية من المحافظة.

وأشار إلى أن اشتباكات محدودة أعقبت الهجوم، وأصيب خلال الاشتباكات عدد من المهاجمين لكنهم تمكنوا بعد ذلك من الفرار ومغادرة المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال بيان مقتضب لقوات دفاع شبوة، على حسابها في موقع تويتر، إن هذه القوات تصدت فجر اليوم لهجوم إرهابي غادر استهدف نقطة الصفراء.

وأكد البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، كما لقي عدد من الإرهابيين مصرعهم.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عتق مركز محافظة شبوة ومعظم مديريات المحافظة النفطية والتي تضم أيضا مرفأ بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال والذي يعد أكبر مشروع اقتصادي في اليمن.