وقام عبد الله باثيلي، بإطلاع خليفة حفتر بـ"الخطة الأممية لبعثة الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، التي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وتم التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.

والسبت، دعا باثيلي مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا إلى "التعامل بحسن نية" للتوصل إلى خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي بطرابلس، خلال توضيحاته بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية "سيضع هذا الالتزام الجديد المجلسين أمام اختبار، وسيكونان مسؤولين أمام ليبيا والمجتمع الدولي".

كما أشاد بما وصفها بـ"الوتيرة السريعة" التي تبنى بها مجلسا النواب والدولة التعديل الدستوري الـ13، واتفاقهما على تكليف لجنة من 6 أعضاء من كل منهما لمناقشة القوانين الانتخابية.

وأضاف المبعوث الدولي بشأن هذه النقطة: "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي"، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة "6+6" إذا عملت بنفس السرعة، يمكن أن تخرج قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات، مما سيمثل تقدما حقيقيا، ويعيد الثقة في المجلسين، ويمكن المفوضية من إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023".