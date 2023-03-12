وأكد الشيخ محمد بن زايد للشيخ تميم بن حمد دعم الإمارات لقطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وبناء عليه، ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة إن الاتصال جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم بن حمد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.