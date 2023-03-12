ووقع تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غربي مدينة نابلس.

وقال سكان صرة في اتصال أجرته وكالة فرانس برس إنهم سمعوا عيارات نارية حوالى الساعة 03:30 (01:30 ت غ).

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت".

وأضاف أن "الجنود ردوا (...) بالذخيرة الحية" و"تم تحييد ثلاثة رجال مسلحين"، بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب.

وأكد المتحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس في وقت لاحق أن المهاجمين الثلاثة الذين تم "تحييدهم" فلسطينيون وأنهم قتلوا، وقال الجيش إنه لم يصب أي جندي إسرائيلي.

من جانبها، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنها لا تملك أي تفاصيل فورية بشأن مقتل هؤلاء الفلسطينيين.

ومنذ بداية العام الجاري، أدت أعمال العنف إلى مقتل 81 فلسطينيا بينهم أفراد فصائل مسلحة ومدنيون بينهم عدد من القصر، و13 إسرائيليا هم 12 مدنياً، بينهم 3 قاصرين، وشرطي واحد بالإضافة إلى سيدة أوكرانية حسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.