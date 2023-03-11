وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الجمعة: "هناك ثوابت بالنسبة لسياسة تونس الخارجية، وأولها أننا لا نقبل بالتدخل في شؤوننا إطلاقا، سيادتنا الداخلية فوق كل اعتبار".

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث الرئيس سعيّد: