أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض أي تدخلات خارجية في شؤون البلاد الداخلية، وشدد على وحدة الأراضي السورية.
وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الجمعة: "هناك ثوابت بالنسبة لسياسة تونس الخارجية، وأولها أننا لا نقبل بالتدخل في شؤوننا إطلاقا، سيادتنا الداخلية فوق كل اعتبار".
وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث الرئيس سعيّد:
- هناك حملة شعواء على موضوع العنصرية تشنها دوائر معروفة ولأهداف معلومة.
- لا توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية، ولا توجد دولة في العالم تقبل أن تتولى مجموعات إحداث محاكم خاصة.
- نرفض الإتجار بالبشر في تونس وخارجها.
- ثوابت السياسة التونسية تقوم على المساواة، وترفض التمييز العنصري والإتجار بالبشر.
- لابد من اتخاذ قرارا بشأن التمثيل الدبلوماسي بين تونس وسوريا.
- ليس هناك ما يبرر ألا يكون لتونس سفير في سوريا وسفير لسوريا في تونس.
- لن نقبل بأن تقسم سوريا إلى أشلاء.