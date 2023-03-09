وخلال مؤتمر صحفي مشترك، ذكر فيصل بن فرحان أن السعودية مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا "نؤكد تأييد كل المواقف الداعمة للتوصل لحل سياسي في أوكرانيا".

وأوضح: "نؤكد على أهمية العلاقة مع روسيا.. ونحرص على استقرار أسواق الطاقة العالمية".

كما أوضح وزير الخارجية السعودي: "نسعى للتوصل لاتفاق سلام في اليمن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يعقبه حوار سياسي".

وأبرز: "يجب البحث عن سبيل لتحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

من جهته، قال لافروف: "لا نرى أي رغبة من الجانب الأوكراني في إجراء حوار جدي للتوصل لاتفاق"، مضيفا "اتفقنا مع السعودية على أن الحل السياسي عبر الحوار هو الخيار الأفضل في كل القضايا".

وتابع: "ندعم كل الجهود لحل القضية الفلسطينية، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون حلها".

وأضاف: "بحثت مع الجانب السعودي الجهود السياسية لحل الأزمة السورية ونأمل في عودة سوريا إلى الجامعة العربية ورفع كل العقوبات المفروضة على دمشق".

وأردف قائلا: "نسعى بالتنسيق مع السعودية إلى التوصل لحل سياسي في اليمن"، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على تحقيق التوازن في السوق الدولية للطاقة بالتعاون مع السعودية.