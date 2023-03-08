وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون في استهداف طائرة مسيرة قرب معمل للأسلحة للفصائل الموالية لإيران وبالقرب من شاحنة محملة بالسلاح".

ولم ترد أنباء فورية عن الجهة التي نفذت الضربة في مدينة دير الزور بشرق البلاد.

وقال عبد الرحمن إن الهجوم استهدف جزءا من المدينة يضم مساكن لكبار القادة الإيرانيين وكبار ضباط حزب الله اللبناني ومستشفى إيراني لعلاج مرضى الكوليرا.

وتنتشر الفصائل الموالية لإيران المتحالفة مع الحكومة السورية بما في ذلك حزب الله، بكثافة جنوب وغرب نهر الفرات الذي يمر عبر محافظة دير الزور.

وقال المرصد إن هجوم الأربعاء جاء بعد سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة في 30 يناير استهدفت قافلة يشتبه بنقلها أسلحة إيرانية في المحافظة نفسها، وأدت إلى مقتل 11 شخصا بينهم قيادي موال لإيران.