وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الأمير فيصل بن فرحان، فإن السعودية تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وقال للصحفيين في لندن "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقر. (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".

وأضاف "جميع القرارات في أوبك وأوبك + تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء".

وأردف "كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك بلاس يعكس ذلك التوافق".