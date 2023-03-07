وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين وقوات خاصة تقتحم شارع مهيوب في المخيم، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات بالرصاص الإسرائيلي وسط اشتباكات عنيفة.

وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية أن قوات الجيش حاصرت منزلا في مخيم جنين، يتواجد فيه منفذ عملية حوارة، قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين بينهم منفذ العملية.

ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي أسفرت عن وقوع 5 جرحى فلسطينيين على الأقل.

وتزداد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخرا، لا سيما بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى "محو" قرية فلسطينية شهدت قلاقل.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات عربية ودولية من مخاطر الاقتحامات على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس بشكل خاص.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتأتي الاقتحامات بعد دعوات من جمعيات استيطانية لتكثيفها، الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات اليهود بعيد البوريم (المساخر).