مر شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر 6 فبراير الماضي، وكان قويا جدا إلى درجة أنه وُصف بـ" زلزال القرن"، ويبدو أن تداعياته ستستمر لفترة طويلة.