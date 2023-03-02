وهو ما قد يقود لاتفاق لاحق حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الإقليم خلال هذا العام، والتي تم تأجيلها، وسط خلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وسجلات الناخبين ومقاعد كوتا الأقليات في برلمان الإقليم.

وفي التفاصيل، كشف بيان مشترك عن أن "الجانبين اجتمعا في أربيل بهدف التحاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم".

البيان أضاف أن الوفدين: "تبادلا الآراء بشأن جميع المسائل التي تشكل نقاطا خلافية بين الجانبين"، مؤكدا أن "الحوارات بين الجانبين أفضت إلى الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان العراق وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وأن تفاهما مشتركا حصل بين الجانبين".

وأضاف: "من أجل التوصل لاتفاق نهائي تقرر أن يعقد الجانبان خلال الأيام المقبلة اجتماعا آخر، ومن أجل بلورة آراء الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كردستان للهدف ذاته، قرر الجانبان أن يتسلما معا ملاحظات تلك الأطراف في ذلك الخصوص".

نقاط الاتفاق

وحسب ما أعلن خلال المؤتمر الصحفي عقب اختتام المباحثات، فقد اتفق الحزبان على النقاط التالية:

اعتماد 4 دوائر انتخابية في الإقليم .

إجراء الانتخابات بقوائم نصف مفتوحة ونصف مغلقة .

تحديد عدد مقاعد الدوائر الانتخابية وفق إحصاء وزارة التجارة العراقية .

التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للاستفادة من سجل الناخبين لديها.

استقرار الإقليم قوة للعراق

يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية":