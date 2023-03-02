فقد التقى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا وجيمس كليفرلي وزير الخارجية والتنمية البريطاني وفيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد ووزراء الخارجية العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجموعة العشرين ومنها أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون والتنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات خلال اللقاءات أهمية اجتماعات مجموعة العشرين بالهند في تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل صياغة حلول للعديد من التحديات التي تواجه العالم بالإضافة إلى التباحث في عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمسارات التنمية المستدامة في المجتمعات مثل الأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.