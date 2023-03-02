وأضاف برايس: "مثلما نندد بالتحريض الفلسطيني على العنف، فإننا نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف".

ودعا برايس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين هناك إلى التنصل علنا من تصريحات وزير المالية.

وأدلى سموتريتش، وهو قومي متطرف في ائتلاف نتانياهو، بهذه التصريحات في مؤتمر عقده اليوم الأربعاء وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وردا على سؤال عن الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية في مطلع هذا الأسبوع، قال سموتريتش "أعتقد أن حوارة يجب محوها. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الهجوم الذي وقع بقرية حوارة وأودى بحياة فلسطيني.

وجاءت موجة العنف من جانب المستوطنين في أعقاب هجوم مسلح شنه فلسطيني أدى إلى مقتل إسرائيليين.

وقتلت القوات الإسرائيلية الأربعاء فلسطينيا واعتقلت ستة آخرين يشتبه في ضلوعهم في مقتل شخص يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية بالرصاص في الضفة الغربية يوم الإثنين.

سموتريتش يعلّق

بعد تصريحاته بضرورة محو قرية حوارة الفلسطينية، أصدر سموتريتش بيانا قال فيه إن وسائل الإعلام أساءت تفسير تصريحاته دون أن يتراجع عن دعوته لمحو القرية.

وقال سموتريتش: "لقد تحدثت عن كيف أن حوارة أصبحت قرية معادية تحولت إلى موقع إرهابي"، مضيفا أن تطبيق القانون بالأيدي ممنوع.

وتابع: "أدعم الرد غير المتناسب من جانب (الجيش الإسرائيلي) وقوات الأمن على كل عمل إرهابي، بما في ذلك "ترحيل أسر الإرهابيين".