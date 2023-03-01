ونقلا إلى أمير قطر، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر لوسيل، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتمنياته لأمير قطر موفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها دوام العزة والازدهار.

فيما حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد، تحياته إلى رئيس دولة الإمارات وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الازدهار والتقدم.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر وعدد من الشيوخ والوزراء.