وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم، وحاصرت منزلا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة 3 شبان، أحدهم بجروح خطيرة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين من محيط المنزل المحاصر، وأغلقت مداخل المخيم.

وضرب الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، بعد هجوم قُتل فيه مستوطن منذ يومين.

ونصب الجيش الاسرائيلي حواجز في محيط المدينة، ومنع دخول المواطنين الفلسطينيين وخروجهم، بحثا عن منفذي العملية.

كما تشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.