وقالت صفحة مديرية أمن شحات الواقعة شرقي ليبيا، إنه "بناء على الاتصالات الواردة من قبل الحاسي لأهله وأصدقائه، فإنه أكد إطلاق سراحه، وهو الآن بخير وصحة جيدة".

وكانت المديرية أعلنت في وقت سابق اختطاف الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على "فيسبوك"، أنه "بحسب المعلومات الواردة فإن المختطفين اقتادوا الحاسي إلى جهة غير معلومة".

وحملت المديرية مسؤولية الخطف للأجهزة الأمنية في طرابلس، مطالبة بضرورة إطلاق سراح الحاسي فورا وتقديم الجناة للمحاكمة.

وتشهد طرابلس انتشارا لمجموعات مسلحة لها انتماءات مختلفة، في خضم الفوضى السياسية والأمنية التي تعم ليبيا منذ سنوات.

ورغم اختيار مجلس النواب فتحي باشأغا رئيسا للحكومة منذ نحو عام، لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنحلة عبد الحميد الدبيبة يتمسك بمنصبه، ويشترط إجراء انتخابات للتخلي عنه.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى لأسباب دستورية وأمنية ولوجستية.