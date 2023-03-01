ويعود قرار اغتيال صدام حسين إلى رئيس الأركان آنذاك إيهود باراك، الذي أوعز لوحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة، الاستعداد لتنفيذ العملية.

ووضعت الخطة في نوفمبر 1992 تحت اسم "الشيخ عتيد"، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل رئيس المخابرات العسكرية آنذاك أوري ساغي، بالإضافة إلى قائد وحدة النخبة التي ستنفذ العملية، دورون أفيتال.

وجاء اعتراض المسؤولين الإسرائيليين انطلاقا من كون فرص نجاح عملية الاغتيال ضئيلة، هذا إلى جانب المخاطر الكبيرة التي قد تهدد حياة الجنود.

تفاصيل عملية الاغتيال