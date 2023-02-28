وسيبحث الجانبان خلال الاجتماع، سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية، والتسلل، والتهريب بكافة أنواعه، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وكذلك سيتناولان سبل التعاون في مجال البحث والإنقاذ، وتنظيم عملية الصيد البحري، خاصة الجائر، وحماية البيئة البحرية، بما يخدم مصالح البلدين.