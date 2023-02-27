جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع نظيره السوري فيصل المقداد.

وأوضح الوزير المصري إن نقل رسالة تضامن ودعم من مصر للشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي راح ضحيته الآلاف في سوريا وتركيا.

ولفت سامح شكري إلى هدف زيارته إلى دمشق "إنساني بالدرجة الأولى لنقل رسالة تضامن ودعم من مصر للشعب السوري".

وبشأن المساعدات المصرية للشعب السوري المتضرر بشدة من الزلزال، قال شكري إن مصر قدمت 1500 طن من المساعدات، وأن بلاده على استعداد لتوفير كل الدعم للشعب السوري.

وقبيل المؤتمر الصحفي التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير الخارجية المصري الذي يقوم إلى دمشق هي الأول من نوعها منذ سنوات،

عقب لقائه مع الأسد، عقد سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد بمقر وزارة الخارجية.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، الأحد، أن شكري سيتوجه إلى سوريا وتركيا، في زيارة "من أجل نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما، عقب زلزال 6 فبراير الذي خلف خسائر فادحة".